الآلاف يشهدون الانقلاب الشمسي في موقع يعود للعصر الحجري

تستقطب ظاهرة الانقلاب الشمسي الصيفي، أمام مجمع نصب ستونهنغ الصخري الذي يعود تاريخه إلى 5000 عام، آلاف المحتفلين بهذه الظاهرة الطبيعية السنوية لمشاهدة تعامد الشمس مع المدخل الرئيس للنصب.

وعند الانقلاب الشمسي تشرق الشمس خلف مدخل الدائرة الحجرية في موقع ستونهنغ، ويتم توجيه أشعة الضوء إلى وسط النصب التذكاري.

وتأخذ هذه المناسبة عند هؤلاء الذين يقصدون المكان سنوياً في مثل هذا الوقت من العام صفة روحية. ويعتبر موقع ستونهنغ في بريطانيا الذي يتكون من مجموعة دائرية من الأحجار محاطة بتلة ترابية من أكثر الآثار شهرةً في أوروبا، ويعود تاريخ المعلم المشهور لأواخر العصر الحجري وأوائل العصر البرونزي. وضمت «اليونسكو» الموقع إلى قائمة التراث الثقافي العالمي في عام 1986.