تونس: رجل يذبح زوجته في الشارع يوم العيد

شهدت محافظة القيروان في تونس جريمة قتل بشعة، إذ قتل رجل زوجته البالغة من العمر 30 عاما ثاني أيام عيد الأضحى.

وأوقفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان الزوج الذي تبين انه استعمل السكين في ذبح زوجته، وأظهرت التحقيقات أن الجريمة وقعت بطريقة وحشية، بعد مطاردة الرجل لزوجته في طريق عام.

وجاء ذلك إثر خلاف نشب بينهما، إذ عمد الزوج إلى تعنيف زوجته فاضطرت إلى الفرار خارج المنزل، لكن الجاني استعان بسكين ولحق بها في أحد الشوارع، فأسقطها أرضا ثم شرع في تسديد عدة طعنات في مواطن من جسدها بطريقة بشعة، قبل أن يعمد إلى ذبحها.

يشار إلى أن تونس سجلت بحسب إحصائيات رسمية نحو 70 جريمة قتل للنساء داخل المحيط العائلي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينها 25 نفذت خلال العام الماضي، وسط دعوات منظمات نسوية لتطبيق القوانين ضد الجناة وعدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب.