أفلام العيد.. «الأكشن» والكوميديا يشعلان الموسم

يشهد موسم عيد الأضحى هذا العام منافسة قوية بين الأفلام التي أعلن عن طرحها خلال هذا الموسم، خصوصاً أنه يتزامن مع بدء الإجازة الصيفية لشريحة كبيرة من الطلبة.

ورغم أن الأشهر الماضية شهدت الإعلان عن تصوير أفلام إماراتية جديدة، إلا أن موسم عيد الأضحى جاء خالياً من الفيلم المحلي، وهو ما قد يرجع إلى تفضيل صناع الأفلام في الإمارات طرح أعمالهم عقب الإجازة الصيفية وموسم السفر، أو المشاركة في المهرجانات السينمائية في الداخل والخارج.

ويبدو أن معظم الأفلام آثر الرهان على الكوميديا والأكشن لجذب الجمهور خلال هذه الفترة.

«أهل الكهف»

ومن أبرز الأفلام المتنافسة في هذا الموسم، والتي طرحت في دور العرض العربية بالفعل، فيلم «أهل الكهف» الذي تأجل عرضه من قبل، كما شهد توقف التصوير لعامين، بسبب صعوبات إنتاجية لضخامة إنتاجه.

والفيلم - المأخوذ عن مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم تحمل الاسم نفسه - تدور أحداثه حول قصة ثلاثة أشخاص يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، وليعيشوا أحداثاً غريبة وخيالية. وقام بالمعالجة السينمائية للعمل الكاتب أيمن بهجت قمر، والإخراج لعمرو عرفة.

«اللعب مع العيال»

وينافس الفنان محمد إمام في العيد بفيلم «اللعب مع العيال»، بمشاركة الفنانين أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث الفيلم - وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة - في إطار كوميدي وأكشن من خلال شخصية مدرس تاريخ يضطر للانتقال للتدريس في منطقة بعيدة، ويتعرض لمواقف مختلفة. وتم إلغاء العرض الخاص للفيلم الذي كان من المقرر إقامته في القاهرة في 12 يونيو الجاري قبل طرح الفيلم في دور العرض، بسبب وفاة الكاتب ورئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري.

«عصابة الماكس»

كذلك ألغي العرض الخاص لفيلم «عصابة الماكس»، الذي كان يحمل اسم «المكسيكي» من قبل، ويجمع في بطولته بين الفنانين أحمد فهمي وروبي ولبلبة، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنانون أحمد السقا وكريم فهمي وحمو بيكا وحمدي الميرغني وهشام ماجد وصلاح عبدالله ومحمد لطفي وأحمد فهيم ومحمد ثروت.

والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول «المكسيكي، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشكلات تهدد نجاح العملية.

«ولاد رزق 3»

وافتتح عروض هذا الموسم الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» الذي يحمل اسم «القاضية»، وفيه يتجمع أولاد رزق من جديد، بعد أن تدفعهم الظروف للعودة إلى عالم الجريمة بعد خروج «المعلم صقر» من السجن في الجزء الثاني. ويجمع الفيلم في بطولته عدداً كبيراً من الفنانين، منهم: أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين ومحمد ممدوح وكريم قاسم وعلي صبحي وسيد رجب ومحمد لطفي ونسرين أمين وأسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، وبطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

خارج الموسم

من جانبه، مازال الفنان محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم «الجواهرجي» الذي يجمعه مع النجمة منى زكي، بعد تعاونهما في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» منذ 25 عاماً. كما يضم الفيلم الفنانين أحمد السعدني ولبلبة وتارا عماد وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث «الجواهرجي» في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية. ورغم الإعلان من قبل عن خوضه سباق موسم عيد الأضحى، إلا أنه لم يعرض بعد.

في حين اختار فريق عمل فيلم «جوازة توكسيك» عرضه عقب موسم عيد الأضحى في يوليو المقبل مع انتهاء الامتحانات وبدء العطلة الصيفية. والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وتامر هجرس وهيدي كرم ومحمد أنور وملك قور وجوهرة ونورين أبوسعدة وفاروق قنديل.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

«دلما»

وعلى صعيد الأفلام المحلية، أعلن عن طرح فيلم «دلما» للكاتب والمخرج حميد السويدي في دور العرض في 27 يونيو الجاري، وفق حسابات الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته في مهرجانات مختلفة، إذ عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان العين السينمائي الدولي في دورته السادسة التي نظمت في فبراير الماضي، إلى جانب عرضه في افتتاح النسخة السادسة من المهرجان السنوي للسينما المستقلة «سينماس 2024» الذي أقيم في جزيرة السعديات بأبوظبي في مايو الماضي.

وتدور أحداث الفيلم في جزيرة دلما، حيث ترث الإماراتية دانا عن والدها الراحل منزلاً متهالكاً، فتقوم بتجديد المكان وتأجيره للسياح، وهو القرار الذي وضعها على خلاف مع العديد من سكان الجزيرة الهادئة.

ويشارك في بطولة «دلما» كل من: هدى الغانم وهيرا محمود وراشد حسن وعثمان أبوبكر وآدم المعناوي. وكانت الأشهر الماضية قد شهدت الإعلان عن خطط إنتاج مجموعة من الأفلام الجديدة، ولكنها مازالت قيد التنفيذ، منها فيلم «فتك» الذي يعود به الفنان الإماراتي أحمد صالح بعد ابتعاد ثلاث سنوات عن السينما، ويقدم فيه دوراً بعيداً عن الكوميديا التي اعتاد تقديمها في سلسلة أفلام «ضحي» التي اشتهر بها.

ويشارك في البطولة سعيد السعدي وعمر حسن ومحمد العلوي وميثاء محمد ومحمد عبدالعزيز. والفيلم من إنتاج «اكس موفيز»، ومن تأليف راكان، وإخراج جون لوسين هوب. ومن المتوقع عرضه خلال هذا العام.

• الموسم يتزامن مع بدء الإجازة الصيفية لشريحة من الطلبة.

لكل مرحلة جمالها

أعلنت «إكس موفيز» عزمها إنتاج فيلم «مت قاعد»، وهو فيلم عائلي كوميدي ساخر، يروي قصة أربعة متقاعدين، وكيف تكون حياتهم بعد التقاعد، في ظل صعوبة التأقلم مع الوضع الجديد في قالب مليء بالتناقضات، ليكتشفوا في نهاية المطاف أن لكل مرحلة عمرية جمالها، ولابد للإنسان أن يستمتع بحياته دون يأس أو ملل.

والفيلم بطولة عبدالله حيدر وأحمد عبدالرزاق وعلي الدويان ونجم التواصل الاجتماعي خالد الخالدي، ومن تأليف سيف الشامسي وإخراج حسين عبدالرحمن. بينما أعلن المخرج الإماراتي الشاب محمد العبّادي عن خوض أولى تجاربه في إخراج الأفلام الروائية الطويلة، من خلال فيلم «مَالك صلاح»، وهو فيلم إماراتي خليجي مصري مشترك، سيناريو وحوار شريف عادل، وبطولة إبراهيم المريسي ويحيى إبراهيم وأحمد خشبة ومصطفى بسيط ونيرمين ماهر، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم خلال هذا العام.