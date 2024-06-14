زوجة يمنية ترد على خبر "الزوجة الثانية" بوابل من الرصاص

أنهت امرأة يمنية حياة زوجها بوابل من الرصاص في إحدى البلدات بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد بعد علمها بزواجه عليها.

وقالت مصادر محلية إن "امرأة في الخمسينات من عمرها قتلت زوجها بوابل من الرصاص في قرية الصيفية بمنطقة الشجابي التابعة لمديرية شرعب الرونة".

وأضافت المصادر أن "السيدة ارتكبت فعلتها بعد إقدام زوجها على الزواج من امرأة ثانية".

وبحسب موقع صحيفة "الأيام" اليمنية فإن الزوج القتيل يدعى فيصل أحمد الحسامي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجة لاذت بالفرار إلى أحد الجبال في المنطقة، موضحة أنه لا وجود لأي خلافات أخرى بين الزوجين.

وبين المصدر ذاته أنه جرى دفن الحسامي بعد أن وقع أبناء الضحية التنازل عن دم والدهم.