أكبر معرض مفتوح في العالم

يُعدّ المعرض الفني الصيفي، الذي تنظمه الأكاديمية الملكية في برلنغتون هاوس بيكاديللي، في وسط لندن سنوياً، واحداً من أكبر المعارض الفنية الخارجية والمفتوحة على نطاق عالمي.

ويتيح هذا المعرض، الذي يقام خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، لعشاق الفن التعرف إلى أكثر من 1200 عمل فني من لوحات ومطبوعات ورسومات، إضافة إلى أعمال النحت والتصميم والنماذج المعمارية، لعدد من كبار الفنانين المحليين والعالميين.