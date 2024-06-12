«دبي للإعلام» و«يوروفيجن».. شراكة لتعزيز صناعة المحتوى

وقّعت «دبي للإعلام» مذكرة تفاهم مع شركة «يوروفيجن» التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، بهدف توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الإعلامية.

وتأتي المذكرة في إطار جهود «دبي للإعلام» لدعم وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه عبر قنواتها التلفزيونية والرقمية، وهو ما يتناغم مع حرصها على تحقيق أهداف استراتيجيتها الرامية إلى النهوض بالقطاع الإعلامي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المحتوى.

وتتيح المذكرة التي وقعتها «دبي للإعلام» على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ22 من منتدى الإعلام العربي التي اختتمت فعالياتها أخيراً، أمام المؤسسة إمكانية الوصول إلى كل الخدمات التي تقدمها شركة «يوروفيجن» للمذيعين، بهدف تمكينهم من تعزيز تقاريرهم الإخبارية، إلى جانب الاستفادة من الحزم المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفردية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، أهمية المذكرة، ودورها في تطوير قدرات طواقم «دبي للإعلام» وفرق عملها، ما ينعكس إيجاباً على صناعة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه لمتابعي قنواتها التلفزيونية والرقمية.

وقال: «تسعى (دبي للإعلام) إلى تنمية مهارات وكفاءة فريقها الإعلامي، وتزويده بكل الأدوات التي تحفزه على الابتكار، وتمكنه من إنتاج المحتوى الراقي الذي يعكس طموحات دبي، ويسهم في ترسيخ مكانتها وريادتها العالمية».

وعبّر عن اعتزاز «دبي للإعلام» بالشراكة الجديدة التي تتيح لها إمكانية تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية وأكبرها في الإمارات والمنطقة، مضيفاً: «مجموعة الخدمات الجديدة ستمكن طواقمنا من إيصال كل رسائل (دبي للإعلام) وبرامجها النوعية إلى الجمهور بشكل سهل ومبسط، كما تسهم في رفع من مستوى قدراتنا اللوجستية، وتعزيز إمكانات بث قنواتنا التلفزيونية والإذاعية، وتوسيع نطاقها على المستوى العالمي».

من جهته، قال مدير المكتب الإقليمي لـ«يوروفيجن» في منطقة الشرق الأوسط، جورج سيماو، إن الشراكة مع «دبي للإعلام» ستتيح لشركتنا إمكانية توسيع نطاق خدماتها، مضيفاً: «نعتز بشراكتنا مع (دبي للإعلام) التي تتيح لنا تقديم مجموعة من الخدمات النوعية التي تسهم في تطوير فرق عمل (دبي للإعلام) وتنمية مهاراتهم، بفضل ما نقدمه من حلول وحزم مصممة لتلبية احتياجاتهم الفردية، وهو ما يدعم قدراتهم في صناعة المحتوى الإعلامي، وتقديم تقارير مميزة تعكس توجهات (دبي للإعلام)».

خدمات بث قوية

توفر المذكرة لـ«دبي للإعلام» إمكانية الحصول على المحتوى من مواقع مختلفة حول العالم، والاستفادة من إمكانات الشبكة العالمية الخاصة بـ«يوروفيجن» ومرافق جمع الأخبار والبث الإذاعي في كل أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك سيكون بإمكان «تلفزيون دبي»، و«دبي الرياضية»، و«دبي ريسينغ» التابعة لـ«دبي للإعلام» الاعتماد على شبكة وخدمات بث قوية لتلبية متطلباتهم الإعلامية.

جورج سيماو:

. نعتز بشراكتنا مع «دبي للإعلام» التي تتيح لنا تقديم مجموعة من الخدمات النوعية.



