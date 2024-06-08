محمد سامي عن زوجته مي عمر: "بقت غريبة جداً ومخيفة، أتعامل معاها إزاي؟"

شارك المخرج محمد سامي متابعيه عبر صفحته على موقع "إنستغرام" فيديو صوره بنفسه من داخل منزله، كشف فيه جزءا من تحضيرات زوجته الفنانة مي عمر لفيلمها الجديد "الغربان".

وبصوت خفيض، قال المخرج محمد سامي في الفيديو إنه أصبح يخاف من زوجته، وقال "دلوقتي أنا بقيت خايف جدا، لأن كل يوم بشوف حاجة غريبة جدا في البيت، بشوف المنظر ده.."، ووجه المخرج كاميرا هاتفه إلى حديقة المنزل حيث ظهرت مي عمر وعدد من المدربين من الجنسية الروسية.

وقال سامي معلقا على المشهد: "أنا بقيت خايف من مي جدا، مش فاهم هي بتتمرن علشان فيلم الغربان كل يوم وجايبة الروس دول، بتتمرن وماسكة سيوف حادة، وطريقتها بقت غريبة جدا وبقت مخيفة، طيب أتعامل معاها إزاي؟!".

وظهرت الفنانة مي عمر في الفيديو في حديقة المنزل، أثناء التمرينات مع عدد من المدربين الروس، للتدريب على استخدام السيوف والمناورات الحربية في معارك قديمة.

وسبق أن تحدثت مي عمر عن فيلم "الغربان" والذي وصفت إنتاجه بالضخم، والذي ليس له مثيل مسبقا في العالم العربي، ويعيش فيه المشاهد في عصر قديم لم تحدده، وهو من بطولة عمرو سعد وإخراج ياسين حسن.