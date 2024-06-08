سحر «هاري بوتر» يواصل رفد الخزينة البريطانية بإيرادات كبيرة

يطلب مرشد مسار «ذي بوتر تريل» في إدنبره سام ثورن، من مجموعة تضم 20 من محبي الساحر اليافع أن يرددوا وراءه عبارة سحرية، فامتثلوا وهم يلوّحون بعصيهم، قبل أن يستكملوا جولتهم في المدينة الإسكتلندية.

فعشاق سلسلة روايات وأفلام هاري بوتر الخيالية، لايزالون، بعد نحو 30 عاماً من صدور أول الكتب عن الفتى الساحر، يُقبلون بكثافة من مختلف أنحاء العالم على المواقع المتعلقة بهذه الشخصية في إسكتلندا والمملكة المتحدة، ويُشكل نشاطهم السياحي مصدراً لا ينضب لإيرادات تبلغ مليارات الجنيهات الإسترلينية، رغم المواقف المثيرة للجدل للمؤلفة جاي كاي رولينغ.

وتحمل القبور في مدافن غريفرايرز التي كان السياح يستكشفونها أسماء مشابهة لكثر من شخصيات جاي كاي رولينغ، مع أن الكاتبة لم تقرّ يوماً بأنها استوحتها.

وتدرّ هذه الجولات الموجّهة التي تستغرق كل منها ساعة ونصف ساعة عبر الشوارع القوطية للعاصمة الإسكتلندية مداخيل كبيرة، إذ إن سعر التذكرة للشخص الواحد يبلغ 20 جنيهاً إسترلينياً (25 دولاراً)، وتضمّ كل مجموعة عشرات المشاركين.

ويُختتم «بوتر تريل» (أو «مسار بوتر»)، الذي يتولى سام ثورن إرشاد المشاركين فيه، في شارع فيكتوريا المتعدد الألوان، والذي يتم تصويره كثيراً، أمام متجرين للبضائع المشتقة.

ومع أن أي أفلام أو كتب جديدة من السلسلة لم تصدر، فقد عززت الاهتمام بعالم هاري بوتر في السنوات الأخيرة لعبة فيديو شهدت إقبالاً كبيراً، ومسرحية باتت دائمة العرض في وست إند في لندن، وفيلم «فانتستيك بيتس: ذي سيكرتس أوف دمبلدور» المقتبس من السلسلة، ويجري إعداد مسلسل تلفزيوني.

والعامل الأهم أن عائلة المعجبين آخذة في الاتساع، إذ إن الجيل الأول «يعرّف أبناءه حالياً على كتب» هاري بوتر، على ما لاحظت مونيكا السينا.

ولاحظت جيني ستيل من وكالة «فيزيت اسكوتلند» للترويج أن «هاري بوتر محرك رائع للسياحة في إسكتلندا».

وتُعد السياحة أحد أسرع القطاعات نمواً في إسكتلندا، إذ تسهم بمبلغ أربعة مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد المحلي سنوياً.

لكن لمحبي الساحر الفتى أماكن يقصدونها في إنجلترا أيضاً، ومنها يورك في منطقة كوتسوولدز وأكسفورد ولندن لاكتشاف مواقع التصوير.

كذلك يمكن زيارة موقع عن كواليس التصوير تابع لاستوديوهات «وارنر براذرز»، زاره 19 مليون شخص منذ افتتاحه قبل 12 عاماً، وتجاوزت إيراداته عتبة المليار دولار، إذ يبلغ سعر تذكرة الدخول إليه 53 جنيهاً على الأقل.