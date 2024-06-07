اسكتلندية تطالب نتفليكس بـ 70 مليون دولار بسبب مسلسل يتحدث عنها

أقامت امرأة اسكتلندية دعوى قضائية ضد نتفليكس، الخميس، للمطالبة بتعويض لا يقل عن 70 مليون دولار قائلة إنها تعرضت للتشهير بسبب تصويرها كمترصدة في المسلسل القصير "غزالي المدلل".

وادعت فيونا هارفي علنا أنها مصدر الإلهام لشخصية مارثا، التي تلعب دورها الممثلة جيسيكا جانينج، والتي تشبهها في هيئتها وتعمل محامية في لندن مثلها.

ولكن في الشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية في لوس أنجلوس، قالت هارفي إن نتفليكس وريتشارد جاد مؤلف المسلسل تجاوزا الحدود عندما أشارا من خلال المسلسل، الذي يوصف بأنه مبنى على "قصة حقيقية"، إلى أنها كانت مترصدة وأدينت مرتين وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات.

ونفت هارفي ملاحقة جاد، الذي يظهر في المسلسل الذي يحكي قصته عبر شخصية تدعى دوني دَن، أو أنه تمت إدانتها أو سجنها.

لكنها قالت إن الكثيرين لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والخيال، وإن الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيكتوك يتحدثون عنها باعتبارها مارثا "الحقيقية".

وجاء في الشكوى "لقد روى المدعى عليهما هذه الأكاذيب، ولم يتوقفا أبدا لأنها كانت قصة أفضل من الحقيقة، والقصص الأفضل تدر المال".

وقالت نتفليكس ردا على الدعوى القضائية إنها تعتزم "الدفاع عن هذا الأمر بقوة والوقوف إلى جانب حق ريتشارد جاد في رواية قصته".

وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويض قدره 50 مليون دولار على الأقل عن كل من الأضرار الفعلية والألم النفسي وتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 20 مليون دولار تعويضات عقابية.