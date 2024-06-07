مخطوطة «الغريب» لألبير كامو بـ 656 ألف يورو

بيعت مخطوطة كاملة لرواية «الغريب» الشهيرة لألبير كامو، وهي وثيقة غير عادية، لأنّ تاريخها حُدّد بأنه يعود إلى ما بعد نشر الكتاب، مقابل 656 ألف يورو، على ما أعلنت دار «تاجان» للمزادات.

يشمل هذا المبلغ الإجمالي المصروفات المختلفة، بعدما وصل العرض الفائز إلى 500 ألف يورو. وكانت تقديرات دار المزادات تحدد السعر المحتمل للمخطوطة ما بين 500 و800 ألف يورو. ولم تُكشف أي معلومات عن الشاري.

وفيما دوّن كامو عبارة أبريل 1940 كتاريخ للوثيقة في نهاية المخطوطة، فإن الخبراء يتفقون على أنها كُتبت في عام 1944، بعد عامين من نشر رواية «الغريب».

وكُتبت هذه الرواية في ربيع عام 1940 في باريس، وخضعت للتنقيح حتى سبتمبر 1941، قبل أن تنشرها دار «غاليمار» في مايو 1942.

وبحسب شهادة زوجة المؤلف، فرانسين كامو، وكثير من القرائن، بينها مثلاً تلميحات إلى أعمال صدرت في وقت لاحق، فإن المخطوطة أُنجزت في يوليو 1944 بهدف تقديمها لأحد المولعين بالكتب.

بعض المقاطع «مغطاة بفعل محو بعض الأجزاء، فضلاً عن إضافات بين السطور وفي الهوامش، مع أسهم وإحالات إلى المراجع»، وفق دار المزاد.

وكان ألبير كامو، الحائز جائزة نوبل عام 1957، يعيش بموارد ضئيلة في باريس المحتلة آنذاك. وقد تعمّد إيجاد حال من الالتباس لدى مشترٍ ضاعت هويته مع الوقت، من خلال وضع قدر كبير من الاهتمام في هذا المشروع الأصلي.

وأصبحت رواية «الغريب»، التي طبعت لأول مرة في 4400 نسخة، من أكثر الكتب مبيعاً، وواحدة من كلاسيكيات الأدب الفرنسي، وقد بيعت منها ملايين النسخ.