«دبي للإعلام» تعزز علاقاتها مع مجموعة «دانوب»

استقبلت «دبي للإعلام» خلال مشاركتها في الدورة الـ22 من «منتدى الإعلام العربي» الذي اختتم فعالياته، أخيراً، في مركز دبي التجاري العالمي، وفد مجموعة «دانوب» التي تتخذ من جبل علي بالمنطقة الحرة بدبي مقراً لها، وجاء ذلك بهدف تعزيز الشراكة التجارية بين الطرفين، والاستفادة من مجموعة الخدمات الإعلامية والحلول التسويقية المبتكرة التي تقدمها «دبي للإعلام» عبر قطاعاتها ومنصاتها التلفزيونية والرقمية المختلفة.

وخلال الزيارة، التقى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب»، رضوان ساجان، يرافقه الرئيس التنفيذي للمجموعة، عادل ساجان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات، عبدالواحد جمعة، وبحثا معه سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين، وإمكانات الاستفادة من قدرات «دبي للإعلام» اللوجستية، كما استمعا منه لشرح متكامل حول طبيعة عمل المؤسسة، وما تشمله من قطاعات إعلامية متنوعة تغطي جميع مجالات البث الإذاعي والفضائي والنشر والصحف اليومية، وكذلك منصات الإعلام الرقمي التي تواكب بها «دبي للإعلام» التطور العالمي في مجال الاتصال، وتعرفا إلى آليات عمل المؤسسة والتغطيات التي تتناولها ضمن نشرات الأخبار والبرامج، وطبيعة المواد الاقتصادية التي تغطيها عبر شبكة مراسليها في الإمارات والعالم.

وأكد عبدالواحد جمعة حرص «دبي للإعلام» على توطيد علاقاتها مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص. وقال: «تمتلك (دبي للإعلام) تجربة واسعة في جميع مجالات الإعلام، جعلت منها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة، ما مكنها من ابتكار مجموعة متنوعة من الحلول التسويقية والخدمات التي تساعد في تنمية العلامات التجارية وتوسيع نطاق انتشارها، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة»، منوهاً إلى أن مجموعة «دانوب» تُعدُّ واحدة من أهم الكيانات الاستثمارية في دبي والإمارات. وقال: «يعكس اتخاذ المجموعة من دبي مقراً لها، ما تمتلكه الإمارة من إمكانات وبيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتعزيز علاقات الشراكة معها يدعم توجهات (دبي للإعلام) الهادفة إلى تعزيز النمو والابتكار والتميّز، ومد جسور التواصل مع المؤسسات الرائدة في الدولة، والاستفادة من تجاربها في إبراز مكانة دبي عاصمة اقتصادية وإعلامية عالمية».

من جانبه، عبر رضوان ساجان عن سعادته بالتعاون مع «دبي للإعلام». وقال: «تمتلك (دبي للإعلام) خبرة واسعة تتوافق مع أهداف مجموعة (دانوب) الرامية إلى تعزيز حضورها في السوق المحلية والإقليمية، وتوسيع نطاق التفاعل مع المجتمع، وهو ما نتطلع إليه من خلال علاقتنا مع المؤسسة للاستفادة من مجموعة الفرص والحلول التي توفرها بجودة وتنافسية عالية، إلى جانب توسيع إمكانية تبادل الأفكار والخبرات في العديد من المجالات، خصوصاً في قطاع العقارات والبناء وتجارة التجزئة وغيرها التي نمتلك فيها خبرة عالية، حيث يمكن من خلالها إبراز طبيعة ما تتمتع به دبي من بيئة استثمارية جاذبة».

يذكر أن «دبي للإعلام» تُعدُّ من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وتعمل من خلال قطاعاتها ومنصاتها المتنوعة على تقديم محتوى جديد وهادف، يعكس روح الأصالة والتجديد، ويحترم أسلوب الحياة الاجتماعية والثقافية في الإمارات ودول المنطقة، فيما تُعدُّ مجموعة «دانوب» واحدة من أبرز الكيانات الاستثمارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتعمل في تسع دول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث تأسست المجموعة في 1993، وتشمل أنشطتها نحو خمسة قطاعات مختلفة، هي: أعمال البناء والعقارات والأثاث والديكور والتصميمات الداخلية، وتجارة التجزئة والتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات، وتم تصنيف «دانوب العقارية»، من بين أفضل خمسة مطورين في الإمارات العربية المتحدة، وخلال مسيرتها الطويلة حصلت المجموعة على نحو 50 جائزة في فئات مختلفة، ما يعكس فلسفتها واهتمامها بمستويات الجودة العالية.