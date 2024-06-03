«دبي للإعلام» تثري سجلها الحافل بـ 12 جائزة عربية وخليجية وعالمية

حققت «دبي للإعلام» نجاحات نوعية بعد حصولها على نحو 12 جائزة عربية وخليجية وعالمية، لتضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل، ما يبرز أهمية دورها في إثراء المحتوى الإعلامي، ويعكس مكانتها واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في الإمارات وأبرزها على مستوى المنطقة، وما تمتلكه من إمكانات وقدرات لوجستية، وتجربة واسعة في تقديم الأعمال والبرامج المتنوّعة التي تمتاز بجودتها العالية عبر منصّاتها التلفزيونية والرقمية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، سالم باليوحه، أن ما حصدته «دبي للإعلام» من جوائز يعكس تفرد رؤيتها واستراتيجيتها الهادفة إلى إثراء المحتوى الإعلامي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً إعلامياً رائداً لإنتاج المحتوى، وذلك بفضل دعم وتوجيهات مجلس دبي للإعلام.

وقال: «يشكل المحتوى إحدى ركائز استراتيجية (دبي للإعلام) الرئيسة، التي نسعى من خلالها لأن نكون الأقرب إلى الجمهور دائماً، وحصول المؤسسة على هذا الكمّ من الجوائز عربياً وخليجياً وعالمياً، يشير إلى حجم تأثير ما تقدمه من برامج وأعمال وقدرتها على الوصول إلى كل فئات المجتمع وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، كما يبرز ذلك حرصها على تقديم المحتوى الراقي القادر على رفع مستوى الوعي بالعديد من القضايا المجتمعية».

وأضاف باليوحه أن «هذه الجوائز تشكل خطوة جديدة لتحفيز فرق وطواقم (دبي للإعلام) على مواصلة العمل على إعداد سلسلة من البرامج التي تعكس جوهر دبي وحيويتها ونبضها وتطور مشهدها الثقافي والاقتصادي، ومكانتها الريادية على الخريطة العالمية».

«دروب»

وتوّجت «دبي للإعلام» ضمن الدورة الـ23 من جوائز الإعلام العربية التي نظمها نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة للجائزة، بالتزامن مع الدورة الـ22 من منتدى الإعلام العربي، الذي اختتم أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، بجائزة أفضل برنامج ثقافي، استحقها برنامج «دروب»، الذي يقدمه الإعلامي علي آل سلوم، وذلك بفضل تفرد رسالته وتنوع أسلوبه وقدرته على مد جسور التواصل والتعارف بين الثقافات. وكان البرنامج قد حقق مشاهدات واسعة خلال عرضه على شاشتي تلفزيون دبي وقناة سما دبي أثناء الموسم رمضان الماضي.

النصيب الأكبر

أما على المستوى الخليجي، فحصلت «دبي للإعلام» على تسع جوائز في ختام فعاليات النسخة الـ16 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، الذي نظم أخيراً في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور ومشاركة صُنّاع الإنتاج الدرامي والبرامجي بمنطقة الخليج العربي، لتكون بذلك صاحبة النصيب الأكبر من جوائز المهرجان، ما مكنها من التفوق على العديد من المؤسسات والجهات المشاركة فيه، بفضل نوعية برامجها وأعمالها التي تقدمت بها للمنافسة.

وضمن فئة برامج التوعية، نال برنامج «إنكربتوا» (Incrypto) الذي عرض على شاشة قناة دبي جائزة «الشراع الذهبي»، وكذلك حصل «أوبريت رمضان في دبي» الذي عرض على قناة «سما دبي» جائزة «الشراع الفضي»، وفاز «أسرار البيوت» الذي يبث على أثير إذاعة نور دبي بجائزة «الشراع الذهبي» ضمن فئة أفضل فاصل إذاعي.

وفي فئة أفضل برنامج حواري، حصل برنامج «قيم» على جائزة «الشراع الفضي» عن موسمه الثالث الذي عرض على تلفزيون دبي. كما حصد برنامج «الجماهير» جائزة «الشراع الذهبي» ضمن فئة أفضل برنامج رياضي. وتوّج برنامج «دروب» بجائزة «الشراع الذهبي» ضمن فئة أفضل برنامج ثقافي. ونال برنامج «المفتش فصيح» جائزة «الشراع الذهبي» ضمن فئة أفضل برنامج للأسرة والأطفال. وحاز برنامج «20 ثانية» جائزة «الشراع الذهبي» ضمن فئة أفضل برنامج للمسابقات. وحصدت ريم حمدان جائزة «الدانة للدراما» كأفضل وجه صاعد، وذلك عن إطلالتها في مسلسل «طوق الحرير».

وكانت دورة المهرجان الحالية، قد شهدت مشاركة واسعة تُعدّ الأكبر في تاريخ دورات المهرجان، إذ بلغ عدد الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والرقمية والإعلان أكثر من 360 عملاً، فيما وصل عدد الأعمال التلفزيونية الدرامية إلى 70 عملاً درامياً خليجياً وعربياً، إلى جانب ما شهده المهرجان من حراك عبر الندوات الإعلامية المتخصصة، وسوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

وعلى المستوى العالمي، تربعت «دبي للإعلام»، من خلال «مركز الأخبار» التابع لها، على عرش فئة «إنتاج الواقع الافتراضي والمعزز»، لتستحق خلال مشاركتها في حفل جوائز آسيا والمحيط الهادئ الذي نظم في سنغافورة جائزة «البث الرقمي».

«الخط الساخن» يتألق

نجحت مبادرة «الخط الساخن» في صحيفة «الإمارات اليوم»، التابعة لـ«دبي للإعلام»، في اقتناص جائزة الإبداع في مؤتمر «غوف ميديا»، الذي تستضيفه سنغافورة في 13 يونيو المقبل، ويتم خلاله تسليط الضوء على المشروعات والمبادرات الحكومية المتميزة في آسيا، التي تسهم في رفع مستوى رفاهية السكان في المنطقة.

. «دبي للإعلام» تمتلك تجربة واسعة في تقديم الأعمال والبرامج المتنوّعة، التي تمتاز بجودتها العالية عبر منصّاتها المختلفة.

. تربعت «دبي للإعلام»، من خلال «مركز الأخبار»، على عرش فئة «إنتاج الواقع الافتراضي والمعزز» في حفل جوائز آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة.