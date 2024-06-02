170 ألف يورو حصيلة بيع قوائم طعام نابليون وشخصيات بارزة

بيعت نحو 4600 قائمة طعام رئاسية وملكية فرنسية، بعد طرحها في مزاد هو الأول من نوعه عالمياً، أقيم أول من أمس في باريس، بأسعار «تجاوزت المبالغ التقديرية بنسبة 70%» في المتوسط، كما أفادت دار «ميّون» التي نظمت المزاد.

وهذه القوائم التي تعود لشخصيات بارزة منها: نابليون الثالث، وإليزابيث الثانية، وفلاديمير بوتين، هي جزء من مجموعة مملوكة للشيف الفرنسي كريستوف مارغان.

وقالت دار المزادات لوكالة «فرانس برس»، إن «المبلغ الإجمالي لعملية البيع وصل إلى 170 ألف يورو، بينها 20 قائمة بيعت بأكثر من 2000 يورو».

وأضافت: «لقد بيعت قوائم أطباق نابليون الثالث بـ2500 يورو». وكانت أسعارها التقديرية تراوح بين «10 و1500 يورو»، بحسب دار المزادات.

ويرتبط بعض من هذه القوائم بحكايات تاريخية.

وبمناسبة إحدى الزيارات الكثيرة للملكة إليزابيث الثانية، عرضت فرنسا، على سبيل المثال، قائمة طعام «مع أو من دون كبد البط المسمن (فوا غرا)»، خوفاً من الإساءة إلى نجلها تشارلز، الداعي إلى الرفق بالحيوان. ومن القوائم المميزة أيضاً تلك الخاصة بمأدبة أقيمت لـ23 ألف رئيس بلدية في حدائق تويلري قرب متحف اللوفر، بمناسبة المعرض العالمي عام 1900، واستلزمت هذه الوليمة مفرش مائدة بطول سبعة كيلومترات، و125 ألف طبق، و600 طبّاخ ومساعد طبّاخ، و2200 نادل، وطنين من سمك السلمون، و1200 ليتر من المايونيز، و39 ألف زجاجة من النبيذ.