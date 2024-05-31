إعادة كتاب تمت استعارته قبل 84 سنة

أُعيد كتاب استُعير عام 1939، أي قبل 84 سنة من مكتبة في هلسنكي، على ما أفادت أمينة المكتبة في العاصمة الفنلندية، أمس.

وتسلمت هيني ستراند الترجمة الفنلندية لرواية «اللاجئون»، للكاتب آرثر كونان دويل، في مكتبة أودي المركزية في هلسنكي.

وقالت ستراند «كان الموعد المحدد لإعادة الكتاب في ديسمبر 1939»، مشيرة إلى أنها لم تستلم من قبل أي كتاب تأخرت إعادته لفترة كهذه. ولاتزال العلاقة بين الشخص الذي أعاد الكتاب ومَن استعاره غير معروفة.

وقالت ستراند «عادةً ما تكون الأعمال التي تُعاد بعد عقود من تاريخ إعارتها، عبارة عن كتب يُعثَر عليها عند التفتيش بممتلكات أشخاص متوفين».

واعتبرت أن التفسير المنطقي لتأخر إعادة «اللاجئون» هو أن الموعد النهائي لإعادته كان بعد شهر من غزو الاتحاد السوفييتي لفنلندا في نوفمبر 1939.

وقالت «ربما لم تكن إعادة الكتاب في بال مَن استعاره عندما اقترب موعد إعادته».

والكتاب المنشور عام 1893 هو رواية تاريخية، تدور أحداثها في فرنسا خلال القرن الـ17. واشتهر آرثر كونان دويل بروايات شيرلوك هولمز البوليسية.

وأكدت ستراند أن المكتبة يمكنها أن تتيح للعامة الكتاب، وهو طبعة نشرت عام 1925، لأنه في حالة جيدة.

وقالت إن «نوعية الكتب القديمة هي أفضل عموماً من الكتب الحديثة».