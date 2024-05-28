«إبداعات خطية وزخرفية» بأنامل مواهب واعدة

بـ90 عملاً يتزيّن معرض «إبداعات خطية وزخرفية» الذي ينظمه مركز الشارقة للخط العربي والزخرفة في ساحة الخط بالشارقة، ويستمر على مدى 30 يوماً، بمشاركة 37 موهبة واعدة من مختلف دول العالم.

وتتضمن صالات المعرض، الذي افتتحه مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، محمد إبراهيم القصير، مجموعة من الأعمال التي تحمل في طياتها آيات قرآنية، وأحاديث شريفة، وقصائد، وحكماً، وغيرها من النصوص.

وتجوّل محمد القصير والحضور في المعرض، واستمعوا إلى شروحات الخطّاطين حول أعمالهم.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية: «لقد أوجدت ساحة الخط، بما فيها مركز الشارقة للخط العربي والزخرفة، ثقافة بصرية عالمية في الخط العربي والزخرفة، وتعود هذه الميزة إلى الأهمية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لفنون الخط والزخرفة، وقد تجلت هذه الرؤية الفنية لسموّه من خلال المسار العملي لساحة الخط وما يوازيه من نتاج إبداعي كبير منذ التأسيس وإلى اليوم».

وأضاف: «التجول بين أعمال معرض (إبداعات خطية وزخرفية) يتيح اكتشاف إبداعات مجموعة من الطلبة أنجزت اللوحات بفنيات وطاقات جمالية متعددة الرؤى، واللافت أن بعضهم من غير الناطقين بالعربية إلّا أنهم قدّموا أعمالاً لافتة على قدر عالٍ من الإبداع».

وتابع القصير: «يُعد المعرض مدخلاً إلى عوالم خطوط الثلث، والديواني، والكوفي بأنواعه المتعددة، إضافة إلى مجموعة من الأعمال في فن التذهيب والزخرفة، وفن الايبرو (الرسم على الماء)، واشتركت جميعها بلغة بصرية أساسها الموهبة والابتكار».

يُشار إلى أن المعرض اشتمل على مجموعة من اللوحات الزخرفية بالذهب عيار 23، وتعتمد الأعمال على مواد طبيعية كانت معهودة في الفن الإسلامي.

ويضم معرض هذا العام 37 مشاركاً يقدمون 90 عملاً.

كما يشهد المعرض مشاركة طلبة غير ناطقين بالعربية من دول: إسبانيا، والمكسيك، والهند، وباكستان، وإندونيسيا، واليابان.

يُشار إلى أن مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة يحتضن المئات من المبدعين خلال دورات وورش تعليمية تنظم على مدار العام في الشارقة.

محمد القصير:

. ساحة الخط أوجدت ثقافة بصرية عالمية في الخط العربي والزخرفة.

. 37 مشاركاً من دول عربية وأجنبية تحضر أعمالهم في المعرض.