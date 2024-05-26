أول سفينة صينية متخصصة بمسح الجزر تدخل الخدمة رسمياً

دخلت الخدمة رسمياً، أول من أمس، في مقاطعة هاينان، سفينة «هايانغ ديغو 26»، أول سفينة صينية متخصصة بالمسح الجيولوجي الشامل للجزر والشعاب المرجانية.

وأفادت صحيفة الشعب اليومية، نقلاً عن مصلحة المسح الجيولوجي الصينية، بأن السفينة التي تبلغ حمولتها الإجمالية 1311 طناً، وقوة محركها الرئيس 2426 كيلوواط، تتمتع بإزاحة تبلغ 1713 طناً، وطول يصل إلى 63.5 متراً، وعرض 12.6 متراً، وعمق 4.6 أمتار، وغاطس 3.2 أمتار، ويمكنها استيعاب 34 فرداً، والعمل لـ35 يوماً، والإبحار لمسافة 3500 ميل بحري.

وأشارت مصلحة المسح الجيولوجي الصينية إلى أن السفينة مجهزة بـ32 مجموعة من المعدات المتقدمة للمسح الجيولوجي البحري، بما في ذلك أنظمة الحفر الهندسي البحري، وأنظمة الاستشعار الساكنة، والعديد من أنظمة المسح الجيوفيزيائي ودعم العمليات البحرية، ما يتيح استخدامها في مجالات متعددة.