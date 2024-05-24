بسبب وفاة راكب.. هبوط اضطراري لطائرة خليجية في مطار الكويت

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني إن طائرة خليجية هبطت في مطار الكويت اضطرارياً بعدما كانت متجهة إلى أوروبا إثر وفاة أحد الركاب.

وأوضح أنه بسبب الحالة المرضية لأحد ركاب طائرة خليجية، فإنها هبطت في مطار الكويت، وعقب الهبوط حضر عناصر الإسعاف وبعد الكشف أفادوا بأن الراكب فارق الحياة وهو من الجنسية الفيلبينية.

وأضاف أنه تم استلام الجثة عن طريق السلطات الكويتية وسجلت قضية، وأمر المحقق بإحالة الجثة للطب الشرعي، وأكملت الطائرة رحلتها.