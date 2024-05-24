نيبالية أسرع امرأة تتسلق قمة إيفرست

بلغت متسلقة الجبال النيبالية فونجو لاما قمة إيفرست في 14 ساعة و31 دقيقة، أمس، محطمة الرقم القياسي لأسرع امرأة تتسلق هذه القمة، وفق ما قال مسؤول في قطاع السياحة النيبالي.

وحطمت فونجو لاما، البالغة نحو 30 عاماً، الرقم القياسي السابق الذي يعود تاريخه إلى عام 2021، بفارق 11 ساعة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، بينما كانت لاتزال في معسكر قاعدة إيفرست، قالت في منشور على «فيس بوك»، إنها «متأكدة بنسبة 100% من الوصول إلى قمة إيفرست». وفي عام 2018، حطمت فونجو لاما الرقم القياسي لأسرع صعود لامرأة بتسلقها قمة إيفرست في 39 ساعة وست دقائق، لكن حطّم هذا الرقم القياسي لاحقاً في عام 2021، أدا تسانغ يين هونغ، المتحدرة من هونغ كونغ، والتي وصلت إلى القمة في 25 ساعة و50 دقيقة. ويحمل متسلق الجبال النيبالي لاكبا جيلو شيربا الرقم القياسي لأسرع صعود لرجل إلى قمة إيفرست، حيث وصل إلى القمة في 10 ساعات و56 دقيقة عام 2003.