لص يختبيء في مكان غريب والشرطة تسخر منه

لم يجد رجل مطلوب للشرطة أفضل من مجففة ثياب مستعملة للاختباء، ولكن دون أن تنجح فطنته تلك في إخفاءه عن أنظار رجال القانون.

وسخرت شرطة مقاطعة إسكامبيا (فلوريدا، الولايات المتحدة) من المطلوب ديفيد جيروم جاكسون، 31 عامًا الذي عثر عليه “مطويًا، وليس بشكل أنيق” داخل المجفف، وفقا لما صرحت على صفحتها على موقع فيسبوك.

وبحثت الشرطة عن الرجل المطلوب في إطلاق نار في فلوريدا، وقال مكتب عمدة مقاطعة إسكامبيا إن جاكسون، كان مشتبهًا به في حادث إطلاق نار في مارس الماضي، وأن الشرطة تلقت بلاغًا بأنه كان في منزل على طول طريق إيدجووتر، وحين اقتحمت سلطات إنفاذ القانون المنزل وجدت جاكسون داخل المجفف.

وقالت الشرطة " بعد بحث مكثف، انتقل النواب إلى غرفة الغسيل، حيث اكتشفوا أخيرًا جاكسون، مطويًا، ولكن ليس بشكل مرتب داخل أسطوانة مجفف صغيرة بشكل ملحوظ. "

وكتب مكتب الشريف على فيسبوك: "النظرة على وجهه كانت مزيج من الشعور بالذنب والإحراج والجوارب الدافئة".

ووفقا لما ذكره موقع "كليك أورلاندو" يواجه جاكسون اتهامات بإطلاق النار على مسكن، والاعتداء الجسيم بسلاح فتاك، وإتلاف الممتلكات، وحيازة سلاح ناري من قبل مجرم مدان.