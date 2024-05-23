لا تفوّتوا "التخفيضات الكبرى" لدى "مفروشات الحذيفة"

"مفروشات الحذيفة"، العلامة التجارية الرائدة في عالم الأثاث، والتي تقوم فلسفتها على إعادة التعريف بمفهوم التصاميم المعاصرة، أعلنت عن إطلاقها "التخفيضات الكبرى" التي طال انتظار محبّي المفروشات المنزلية وقطع الأثاث والديكور الداخليّ لها، داعيةً عملاءها في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستفادة من هذا الحدث الذي يُقام لمرتين فقط في كل عام، حيث يمكنهم الاستمتاع بتخفيضاتٍ لم يسبق لها مثيل، من 31 مايو حتى 2 يونيو 2024، لدى زيارتهم متاجرها في دبي والشارقة وأبو ظبي، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني.

لا تشكل "التخفيضات الكبرى" من "مفروشات الحذيفة" فرصةً استثنائية للاستفادة من خصوماتٍ مذهلة فقط ، بل توفّر لعملائها تجربةً متكاملة تأخذهم في رحلةٍ غير مسبوقة إلى عالمٍ مليءٍ بأحدث المفروشات وقطع الأثاث الداخلية والخارجية.

بانتظاركم تخفيضاتٌ استثنائية تصل حتى 80% على تشكيلةٍ واسعة من المفروشات والأكسسوارات الرائعة، تشمل الأرائك بأشكالها المتعدّدة، وطاولات ومستلزمات غرف الطعام، وأطقم غرف النوم، وقطع الأثاث الخارجية، والكثير غيرها. استفيدوا من هذه الخصومات لإعادة تصميم مساحات المعيشة داخل بيوتكم، وكذلك لإضفاء لمسةٍ مشرقة من الأناقة على جلساتكم الخارجية، مع قطعٍ ذات تصاميم فاخرة وموادّ عالية الجودة، بأسعارٍ لا تُضاهى.

في تعليقه على هذا الحدث الذي يترقّبه الجميع، "تأتي "التخفيضات الكبرى" من "مفروشات الحذيفة" في الوقت المناسب تماماً لتمنح الجميع الفرصة المثالية لتجديد منازلهم ونشر الجمال والفخامة في أرجائها، من خلال مفروشاتٍ وقطع أثاثٍ وديكور تنفرد بتصاميمها الرائعة والمبتكرة، وبجودة موادّها، وبالخبرة في تصنيعها، وكذلك بأسعارها الاستثنائية التي يوفّرها هذا العرض الذي نقدّمه لعملائنا مرتين في كل عام. كما تشمل "التخفيضات الكبرى" مجموعةً مختارة من الأكسسوارات المتنوّعة، بدءاً من المصابيح الأنيقة وصولاً إلى قطع السجّاد الرائعة، لتلاقي جمال قطع الأثاث الرائعة وتتكامل مع حضورها الآسر، وتمنح كل بيتٍ لمسةً إضافية من الفخامة".

استفيدوا من "التخفيضات الكبرى" لدى "مفروشات الحذيفة"، وبادروا بزيارة متاجرها في كلّ من دبي والشارقة وأبوظبي، أو زوروا موقعها الإلكتروني، لتعيشوا تجربة تسوّق استثنائية.