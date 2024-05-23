«شعلة الصحراء» تتفتح في شوارع دبي

كيفما اتجهت هذه الأيام ستطالعك شجرة «بوانسيانا» الشهيرة، التي تزيّن بأزهارها الحمراء اللافتة شوارع دبي، لتشكّل لوحة جميلة تضاف إلى جمال دبي وأناقة شوارعها، وتعكس جهود بلدية دبي في نشر المسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار التجميلية في الحدائق العامة والشوارع.

ومع بداية أشهر الصيف من كل عام، تتفتح أزهار هذه الشجرة الجميلة التي تحمل أيضاً اسم «شعلة الصحراء»، التي أصبحت إحدى السمات المميزة لمدينة دبي خلال فصل الصيف، وتعتبر هذه الفترة من السنة موسم ازدهار وتألق هذه الشجرة التي تتميز بغزارة الأزهار، ويعرف أن الموطن الأصلي لهذه الشجرة جزيرة مدغشقر الإفريقية، ومنها انتشرت في إفريقيا وبقية دول العالم.