متحف «إكسبو 2020» يوثّق حدثاً تاريخياً اجتمع فيه العالم في دبي

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، متحف إكسبو 2020 دبي، في مدينة إكسبو دبي، تزامناً مع اليوم العالمي للمتاحف، ودعماً لدورها كمراكز تعليمية فاعلة، تعزز الفضول والإبداع والتفكير النقدي، وتسهم في تأسيس عالم أكثر وعياً واستدامة وشمولية، ما يشكل إضافةً نوعية لقطاع المتاحف المزدهر في الإمارة، ويثري مشهدها الإبداعي، ويرسّخ مكانتها ملتقى للابتكار الثقافي محلياً وإقليمياً ودولياً.

الريادة العالمية لدبي

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن متحف «إكسبو 2020 دبي» يجسّد الريادة العالمية لدبي في الابتكار واستشراف المستقبل، لافتةً إلى قيمته كحدثٍ بارز يسلّط الضوء على تقاليد دولة الإمارات وتراثها العريق، وتقديمهما للعالم الذي اجتمع لاستحضار ملامح مستقبل مشرق يحتفي بالإنسان، ويدعم تواصل العقول، وصنع المستقبل.

وقالت سموها: «تُواصل دبي من خلال هذا المتحف دورها المحوري في تفعيل حراكٍ فكري ثقافي مستدام.. فالمتحف يوثق حدثاً تاريخياً اجتمع فيه العالم في دبي، ويحفظ ذكراه للأجيال القادمة... متحف إكسبو 2020 دبي، ينضم اليوم إلى مجموعة من المعالم السياحية والتجارب التي تعزز مكانة دبي مدينةً عالمية خلّاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، ويعكس أهمية مدينة إكسبو دبي مقصداً للتثقف والتعلّم، وتسهم في تمكين هذه القطاعات وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية المبتكرة، تجسيداً لرؤية دبي الطموحة، وتحقيقاً لتطلعات قيادتها الرشيدة».

فعالية خاصة

وعقب الافتتاح، استضافت مدينة إكسبو فعالية خاصة في متحف إكسبو 2020 دبي، تناولت الموضوعات الرئيسة التي ركز عليها «معرض إكسبو الدولي»، حيث استكشف قادة الفكر الاستدامة والتكنولوجيا والثقافة، وناقشوا كيف يمكن للمجتمع الإنساني أن يتعلم من تجارب الماضي، للاستفادة منها في تحقيق طموحات المستقبل.

ويبدأ متحف إكسبو 2020 دبي في استقبال الزوار، اليوم، تزامناً مع «اليوم العالمي للمتاحف»، فيما تجدر الإشارة إلى أن دبي ستستضيف المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم 2025)، الذي يجمع مجتمع المتاحف العالمي تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير»، ويعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عاصمة للإبداع والابتكار.

شراكة

أبرمت «مدينة إكسبو دبي» و«دبي للثقافة»، العام الماضي، شراكة ديناميكية مخصصة لإثراء المشهد الفني والثقافي في الإمارة، عبر مبادرات تعاونية لتمكين المبدعين والمواهب الشابة، وإبراز أهمية التراث الإماراتي، ورفع مكانة دولة الإمارات وجهةً ثقافيةً وسياحيةً عالمية رائدة.

مدينة المستقبل

تعد «مدينة إكسبو دبي» مدينة المستقبل التي يقودها الابتكار، فيما يشكل الإنسان محورها الأساسي، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسة ضمن خطة دبي الحضرية 2040، مع التزامها تعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي. صُممت المدينة لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستدام، الذي يعزز مسيرة دبي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتعيد المدينة ومجتمعاتها السكنية، تعريف الحياة الحضرية، مجسدةً أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة، مع التركيز على رفاهية وسعادة السكان.

لطيفة بنت محمد:

. دبي تواصل دورها المحوري في تفعيل حراك فكري ثقافي مستدام.

. المتحف يعزز مكانة دبي مدينةً عالمية خلّاقة، ومركزاً للثقافة والفنون.