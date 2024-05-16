الملكة كاميلا تتعهّد بعدم شراء ملابس مصنوعة من الفراء

تعهّدت الملكة كاميلا بالتوقف عن شراء ملابس مصنوعة من الفراء، على ما ذكرت، أمس، منظمة «بيتا» المعنية بالرفق بالحيوان، مرحبةً بهذا القرار.

وأشارت «بيتا» إلى أنها تلقت في 15 أبريل رسالة من قصر باكنغهام بشأن هذا الموضوع.

وجاء في الرسالة «استجابة لطلبكم، نؤكّد لكم أنّ الملكة ستتوقف عن شراء الملابس المصنوعة من الفراء».

ولم يعلّق قصر باكنغهام على هذا القرار، وبه تكون كاميلا قد حذت حذو الملكة إليزابيث الثانية، والدة زوجها تشارلز الثالث، التي توقفت عن شراء الفراء عام 2019.

وأشادت «بيتا» بكاميلا، معتبرةً أنها «أظهرت أنها ملكة فعلية بوقوفها إلى جانب 95% من البريطانيين الذين يرفضون أيضاً ارتداء الفراء».

وأضافت المنظمة «من الصواب واللائق أن تعكس العائلة الملكية القيم البريطانية، من خلال الإقرار بأنّ الفراء ليس له مكان في مجتمعنا».