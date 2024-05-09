ملكة جمال الولايات المتحدة تتخلى عن لقبها... والسبب غريب

أعلنت ملكة جمال الولايات المتحدة، نويليا فويغت، أنها ستتخلى عن تاجها لإعطاء الأولوية لصحتها العقلية.

وقالت فويغت، التي فازت بالمسابقة السنوية في سبتمبر ، إنها تؤمن باتخاذ القرارات «التي تشعرك بالأفضل لك ولصحتك العقلية».

وكتبت على «إنستغرام»: «لا تتنازل أبداً عن صحتك الجسدية والعقلية، صحتنا هي ثروتنا»، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». وقالت منظمة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية إنها تؤيد قرارها، وستعلن خليفة لها.

وقالت فويغت، وهي أميركية من أصول فنزويلية تبلغ من العمر 24 عاماً، من ولاية يوتا، إنها تأمل في «الاستمرار بإلهام الآخرين»، عندما تبدأ «فصلاً جديداً» في الحياة.

وقالت فويغت: «أعط صحتك العقلية الأولوية، ودافع عن نفسك والآخرين باستخدام صوتك، ولا تخف أبداً مما يخبئه المستقبل، حتى لو كان الأمر غير مؤكد».

وأعربت عن امتنانها للأشهر التسعة التي قضتها بصفتها ملكة جمال الولايات المتحدة، والتي قالت إنها منحتها «منصة... لإحداث فرق»، بالإضافة إلى تحقيق «حلمها» ومقابلة «الناس في جميع أنحاء العالم».

وجاءت سافانا جانكيويتز من هاواي في المركز الثاني، بعد فويغت في مسابقة العام الماضي.