الفنان محمد عبده يكشف عن إصابته بالسرطان

كشف الفنان محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان، وتلقيه العلاج في باريس، وذلك خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، قبل يوم من وفاة الأخير.

وأطل الفنان محمد عبده عبر برنامج «تفاعلكم» الذي يبث في قناة العربية، الأحد، متحدثاً عن رحيل الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، مستذكراً الأوقات التي جمعته معه منذ ستينات القرن الماضي، قبل أن يكشف عن تسجيل صوتي دار بينه وبين الأمير بدر بن عبد المحسن قبل رحيله.

وأوضح فنان العرب في التسجيل الصوتي الذي أرسله للأمير بدر بن عبد المحسن قبل وفاته، مليئاً بمشاعر الود والإخاء، مشيراً خلال التسجيل الصوتي إلى أنه بات يتلقى العلاج الكيمياوي في باريس، فيما حملت رسالة البدر له عبارات من المحبة، والدعوات بتجاوز المرض.

وكان جثمان الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن دُفن في مقبرة العود، حيث ووري الثرى هناك، أخيراً بعدما توفي عن عمر ناهز 75 عاماً في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمت الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بمدينة الرياض، وتقدم المصلين أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.