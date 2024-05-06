دبي ولون الذهب

برواز مدينتنا العملاق يلمع بلون الذهب تحت سماء دبي الصافية بعد المطر، ومن خلفه أفق مفتوح على محطات واستراحات جمالية لا تحصى، وغير بعيد يبدو برج خليفة الشامخ، وكأنه يلّوح للعدسات من كل الجهات، ويدعوها لأخذ لقطة لا تشبه سواها.. وهنا يلبّي أحد المارّة الدعوة، وبهاتفه يوثّق اللحظة بمقاطع فيديو قصيرة، أو صور ستتزين بالبرواز وبالبرج وبالخضرة الزاهية وبشوارع تشبه خلية نحل لا تهدأ ولا تعرف السكون، حيث تسعى دوماً للأجمل في مدينة تعشق الإنجازات والمركز الأول والرقم واحد.