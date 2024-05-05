أغلى موقف سيارة.. هل تستطيع تخمين السعر «الصادم»؟

تُعرض مساحة لوقوف السيارات متاخمة لحديقة فوندل بارك الشهيرة، أكبر مساحة خضراء في أمستردام، للبيع بمبلغ يقرب من نصف مليون يورو، وهو سعر أثار صدمة في هولندا، إذ أدت أزمة إسكان حادة إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وذكرت هيئة «آر تي إل» الإعلامية الهولندية، أن هذه المساحة لركن السيارة، المعروضة مقابل 495 ألف يورو على موقع «فوندا» العقاري، هي أغلى مكان لوقوف السيارات في البلاد.



وتبلغ مساحة موقف السيارات 18 متراً مربعاً، بحسب الإعلان الذي نشرته الوكالة العقارية «ي. هويله»، وتقع في مجمع مسور وفي شارع التسوق الأكثر شهرة وتميزاً في هولندا.



وأثار الإعلان صدمة في هولندا، إذ إن السعر المطلوب لموقف السيارات يتخطى معدل سعر السكن في هولندا والبالغ 430 ألف يورو، بحسب تقرير نُشر في نهاية عام 2023.

وأشارت دراسة أخرى في العام نفسه إلى وجود نقص بنحو 390 ألف وحدة سكنية في هولندا التي تسجل أحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في أوروبا.