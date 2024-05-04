وفاة الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن

توفي، اليوم السبت، الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز الـ75 عاماً.

ونعى رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلاً: «رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال»

