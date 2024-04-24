«ليلة السيدات» تعود إلى «كلايم جزيرة ياس»

أعلن كلايم جزيرة ياس - أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية، عن تمديد ساعات العمل ليقدم لضيوفه مزيداً من أوقات التشويق في تجارب التسلق على مدار الأسبوع.

وتعود فعالية «ليلة السيدات» إلى «كلايم جزيرة ياس» - أبوظبي، غداً، لتتيح للراغبات الفرصة للاستمتاع بأمسية حصرية واختبار مهاراتهن وخوض مغامرات وتحديات سجلت أرقاماً قياسية، مثل أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، وذلك أيام الخميس المختارة وبإشراف كادر عمل نسائي بالكامل، وسط أجواء من الخصوصية التامة لضمان تجربة لا مثيل لها.

ويمكن للمحترفين الذين يتطلعون إلى تجربة ارتفاعات جديدة في أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، اختبار مهاراتهم أيام الثلاثاء التي تم تخصيصها للمحترفين الذين يبحثون عن أقصى درجات الحماس والتشويق.

ويرحب «كلايم جزيرة ياس» بالمغامرين من جميع المستويات لخوض تجربة تسلق أعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، أو تجربة أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، والاستمتاع برحلة مليئة بالتحدي.