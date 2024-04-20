أين تذهب إذا اندلعت حرب عالمية ثالثة؟ مخبأ نووي للبيع بنصف السعر !

مع تزايد الحروب في العالم شرقا وغربا، بات الكل يخشى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

ولكن إذا ما اندلعت تلك الحرب، هل تمتلك مكانا لتختبئ فيه؟ فقد عُرض مؤخراً مخبأ نووي تأسس خلال الحرب الباردة في غابات زانتن بألمانيا للبيع بنصف سعره، لتوفير الحماية القصوى من مخاطر الحرب العالمية الثالثة.

وجرى إخفاء الأبواب السميكة للملجأ من القنابل في الغابات الكثيفة شمال ولاية الراين-وستفاليا غربي البلاد.

وطرح الملجأ للمرة الأولى في السوق عام 2022 مقابل 1.4 مليون جنيه استرليني، لكن السعر المطلوب انخفض إلى 700 ألف جنيه استرليني، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

واستخدم الموقع في الأصل كمركز اتصالات لمسؤولي الحكومة الألمانية، خوفا من شن القوات السوفياتية غارات على ألمانيا الغربية قبل انهيار جدار برلين عام 1989.

وواصلت القوات المسلحة الألمانية استخدام المخبأ في عمليات عسكرية مختلفة حتى عام 2001، ولا يزال بالإمكان العثور على آثار من ذلك الوقت مثل لوحات التحكم ونظام الاتصالات والآلات داخل المخبأ.