مسرحية كويتية تعرض لمدة 7 ساعات يومياً.. وممثلون يحتجون: "لسنا روبوتات"

أثار حديث الفنانة الكويتية ليالي دهراب حول سبب استبعادها من مسرحية "صنع في الكويت" والتي تعرض لمدة 7 ساعات يوميا، موجة من الجدل بين فريق العمل، لاسيما أنها علقت قائلة: "لست روبوت كي أعرض مسرحية 7 ساعات".

مؤلف العمل جاسم الجلاهمة لم يتجاهل حديث ليالي دهراب، وقرر الرد على عدم قدرتها على العروض المتواصلة، إذ أكد أن الضجة المثارة حول العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي التي دفعته للرد، مشيرا إلى أن عرض المسرحية 7 مرات أمر عادي، لأن الموظفين يمارسون عملهم لمدة 7 ساعات في المكاتب.

وأوضح جاسم الجلاهمة أن العمل في المسرحية ليس أمرا صعبا، لأن أي نجم مشارك فيها يؤدي أغنيتين فقط، ويتم استخدام تقنية "البلاي باك" ويكتفي الفنان بعمل حركات عادية وبسيطة.

ورد جاسم الجلاهمة على الانتقادات الموجهة للعرض المسرحي وأنباء تردد الأطباء على المسرح بسبب إرهاق النجوم، الذين تذمر عدد منهم من طول ساعات العرض، خاصة بعد أن تعرضت شجون الهاجري لوعكة صحية خلال العرض، قائلا: "يا جماعة هذا تغيير جو وموسم إنفلونزا، المكان بارد والصالة باردة، ليست المرة الأولى في الكويت أن تعرض مسرحية 6 و7 عروض، لكن التعب طبيعي هذه إنفلونزا".

يشار إلى أن ليالي دهراب أكدت أنه تم استبعادها من المسرحية لأنها عجزت عن المشاركة في أحد العروض بسبب التعب، وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر "سناب شات": "لست روبوت، ويجب أن أكون مستعدة لإسعاد الناس، 7 عروض يستنزف طاقة الممثل".