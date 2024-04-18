عشاق لتايلور سويفت في بريطانيا يتعرّضون لعملية احتيال

خسر عدد من البريطانيين من محبي النجمة تايلور سويفت، أكثر من مليون يورو في عمليات احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ذكر مصرف «لويدز»، أمس.

وأشار المصرف، في بيان، إلى أنّ مئات من محبي المغنية استُهدفوا بـ«موجة من عمليات الاحتيال»، وأرسلوا مبالغ عبر تحويلات مصرفية من دون حصولهم لقاء ذلك على تذاكر، موضحاً أنّ كل واحد منهم خسر 332 جنيهاً إسترلينياً في المتوسط، أو 413 دولاراً.

وأضاف المصرف «بين طرح تذاكر جولة (ذي إيراس تور) في يوليو ومارس الماضيين، أبلغ أكثر من 600 عميل للمصرف، أنهم كانوا ضحايا عملية احتيال».

وتابع: «استناداً إلى هذه الأرقام، توقّع المصرف أن يكون ما لا يقل عن 3000 شخص في المملكة المتحدة تعرّضوا لعملية الاحتيال منذ طرح التذاكر للبيع، وأن أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.24 مليون دولار) قد فُقدت حتى الآن بسبب المحتالين».

وأوضح المصرف أنّ معظم الضحايا تراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً، و90% منهم تعرّضوا للاحتيال من خلال إعلانات أو منشورات مضللة في «فيس بوك».

وظهرت عشرات المجموعات غير الرسمية في هذه المنصة الاجتماعية، ترمي إلى شراء تذاكر الجولة وإعادة بيعها، خصوصاً عبر منصة الإعلانات «ماركت بلايس» التابعة لـ«فيس بوك». وخسر عدد من محبي سويفت أكثر من 1000 جنيه إسترليني (1243 دولاراً) ظناً منهم أنهم سيحصلون على تذاكر لهذه الجولة الأوروبية التي بيعت كامل تذاكرها، بعد ست سنوات من آخر حفل للنجمة في بريطانيا.