شاهد.. فيل ضخم هارب يتجول في شوارع بلدة أميركية وسط دهشة المارة

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي لحظة هروب فيل ضخم من السيرك في بلدة بوتي في مونتانا الأميركية.

وقد رصدت كاميرات المراقبة المطاردة المثيرة للفيل الهارب خلال تجوله في الشوارع قبل نجاح محاولات إعادته.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة الديلي ميل تجول الفيل في الشوارع أمس الثلاثاء.

وتمكن الفيل الكبير، الذي يدعى فيولا، من الهروب من السيرك العالمي، الذي يقوم بجولة في ولاية مونتانا طوال شهر أبريل.

ولم يتمكن السائقون على طول الطريق الرئيس في بوتي من تصديق ما كانوا يشاهدونه، حيث تمكنوا من رؤية الفيل وهو يمشي على طول الطريق السريع، ويتبعه عن كثب أحد أفراد طاقم السيرك المذعور الذي كان يحمل عصا كبيرة.

وتمكن الفيل من تجنب الاصطدام بأي من السيارات أثناء سيره في الفناء الأمامي لمحطة وقود قريبة قبل أن ينتقل إلى ساحة انتظار السيارات ويمر بالباب الأمامي للكازينو، وسط دهشة المارة من المنظر الغريب وغير المعتاد.

بعد ذلك، تمكن الفيل من دخول حديقة أحد السكان قبل أن يمسكه القائمون عليه أخيرًا، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي مونتانا.