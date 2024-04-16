جراحو أطفال يحذّرون من مخاطر الألعاب المغناطيسية

حذّر جراحو أطفال في ألمانيا من مخاطر الألعاب المغناطيسية، وقالت مديرة عيادة جراحات الأطفال في مستشفى «ينا» الجامعي، فيليسيتا إكولت، قبيل مؤتمر الجراحين الألمان في لايبتسيغ، إن «ابتلاع خرزات أو مكعبات صغيرة ذات جاذبية مغناطيسية قوية، يمكن أن تكون له عواقب مميتة في أسوأ الحالات».

وأوضحت أنه يمكن لقوة جذب المغناطيس في أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي أن تقلل من تدفق الدم في منطقة ما، ويمكن أن تتسبب في ثقوب في جدار الأمعاء.

وذكرت أن تحذيرها له سبب حالي، إذ توفيت مطلع هذا العام فتاة تبلغ من العمر 20 شهراً بعد إصابتها بالقيء والإسهال والجفاف، إذ إن المغناطيسات تسببت في انسداد معوي حاد ناجم عن ضغط قوة جاذبية المغناطيس على جدار الأمعاء. ويبدو أن الطفلة ابتلعت مغناطيسات عدة في أوقات مختلفة.