إعادة رواية إلى مكتبة أمريكية بعد 105 أعوام على استعارتها

أعيدت رواية كلاسيكية إلى مكتبة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أكثر من 100 عام على استعارتها.

وكشفت المكتبة مؤخرا أنه تم تسليم رواية "Ivanhoe" للمؤلف والتر سكوت بعد 105 أعوام من اليوم الذي تمت فيه استعارتها، حيث كان من المفترض أن تعود في 13 فبراير 1919.

وقالت المكتبة في بيان صحفي الأسبوع الماضي، إن امرأة مجهولة أعادت الكتاب في وقت سابق من هذا العام بعد أن عثر عليه شقيقها أثناء تفتيش متعلقات والدتها في كانساس.

وخلال إدارة الرئيس الأمريكي الـ23، وودرو ويلسون، كانت غرامة الكتب المتأخرة ( 2 سنت ) عن كل يوم. وقالت المكتبة: "استنادا إلى غرامة قدرها سنتان في اليوم، تبلغ هذه الغرامة حوالي 760 دولارا. وبعد تعديلها ليتناسب مع التضخم، يصبح المبلغ حوالي 14000 دولار الآن!"، مشيرة إلى أنها توقفت عن فرض الرسوم المتأخرة في نوفمبر 2020.

وبحسب ما ورد سيتم إيقاف إعارة هذا الكتاب لأن نظام المكتبة لديه نسخ أخرى منه، وسينتهي به الأمر في متحف محلي.