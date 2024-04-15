خبر سار لمستخدمي هواتف «آيفون» في أوروبا

أصبح في مقدور مستخدمي هواتف «آيفون» في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الاشتراك في خدمات بث الموسيقى، مثل سبوتيفاي وديزير، عبر منصات هذه الخدمات مباشرة، دون الحاجة إلى اللجوء لمتجر «آب ستور».

وتعرّضت «أبل» الأميركية المنتجة لهواتف «آيفون» لضغوط مستمرة لكي تخفف قبضتها على منصات بث الموسيقى أو ألعاب الكمبيوتر عبر الإنترنت وأنظمة الدفع الإلكتروني عبر «آيفون» في ضوء قانون الأسواق الرقمية الصادر حديثاً في الاتحاد الأوروبي. وتفرض «أبل» على هذه المنصات رسوماً تصل إلى 27% من إجمالي قيمة الاشتراك، مقابل السماح للمستخدم بالاشتراك عبر «آب ستور»، واستخدام خدمة الدفع الإلكتروني التابعة للشركة في دفع قيمة الاشتراك. ووفقاً للإعداد الجديد لروابط الاشتراك بين تطبيقات الموسيقى والاشتراكات الخارجية عبر أجهزة «أيفون»، انخفض الرسم الذي تحصل عليه «أبل» إلى 12% بعد مرور عام.