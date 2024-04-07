77 ألف سمكة سلمون تنجو من حادث سير

انقلبت شاحنة محمّلة بأكثر من 100 ألف سمكة سلمون، بعد تعرضها لحادث الأسبوع الماضي في منطقة جبلية غربي أمريكا، إلا أنّ غالبية حمولتها نجحت في الوصول إلى مجرى مائي. وقالت هيئة الأسماك والحياة البرية في ولاية أوريغون في بيان، إن نحو 77 ألف سمكة سلمون صغيرة نجحت في الوصول إلى النهر.

وكانت الشاحنة تسير في منطقة جبلية عندما انقلبت على سطحها عند منعطف حاد. ولم يصب سائقها بجروح خطرة، فيما لم تنجح 25 ألف سمكة في الوصول إلى الماء، إذ نفقت في الشاحنة أو على الطريق.

وسمك السلمون من نوع «شينوك» مهدد بالانقراض بسبب الجفاف الذي ضرب الغرب الأمريكي في السنوات الأخيرة، ولذلك فرض حظر على صيدها خلال العام الماضي قبالة سواحل كاليفورنيا ومناطق كثير في أوريغون.