«سويوز» الروسية تعود بسلام إلى الأرض

هبطت كبسولة «سويوز» الروسية في كازاخستان بسلام، أمس، قادمة من محطة الفضاء الدولية وعلى متنها طاقم من ثلاثة أفراد، بعد انتهاء مهمتهم.

وقالت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» إن عملية الهبوط حدثت على أرض عشبية بالقرب من مدينة جيزكازجان جنوب شرق البلاد. وكان على متن الكبسولة «سويوز» طراز «إم.إس-24»، لورال أوهارا من أميركا، ومارينا فاسيليفسكايا من بيلاروسيا، وأوليغ نوفيتسكي من روسيا، وخضع الثلاثة على الفور لفحص طبي.

وكانت أوهارا تعمل في محطة الفضاء الدولية منذ سبتمبر الماضي، ووصلت فاسيليفسكايا ونوفيتسكي على الجانب الآخر قبل 12 يوماً فقط لإقامة قصيرة على المحطة التي تدور في مدار على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض. وفاسيليفسكايا التي تعمل مدربة طيران ومضيفة طيران هي أول امرأة من بلادها تطير إلى الفضاء.

وكان مقرراً أن تسافر فاسيليفسكايا مع نوفيتسكي في مهمته الرابعة إلى محطة الفضاء الدولية إلى محطة الفضاء قبل يومين، لكن ألغيت الرحلة في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلات فنية، ولم ترد أي أنباء عن مشكلات في رحلة العودة.