عودة 3 رواد فضاء إلى الأرض بعد مكوثهم في محطة الفضاء الدولية

عادت رائدة فضاء أميركية من وكالة ناسا ورائدا فضاء من روسيا وبيلاروس إلى الأرض السبت بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية، على ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس).

وقالت الوكالة في بيان "اليوم، عند الساعة 10,17 بتوقيت موسكو (07,17 بتوقيت غرينتش)، هبطت مركبة الهبوط التابعة للمركبة الفضائية المأهولة سويوز إم إس-24 قرب بلدة جيزكازغان الكازاخستانية".

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية أنّ عملية الهبوط تمت "بشكل طبيعي".

وأشار بيان "روسكوسموس" إلى أنّ رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي وأول رائدة فضاء بيلاروسية في التاريخ مارينا فاسيليفسكايا، "أمضيا 14 يوما في المدار"، بينما عادت رائدة الفضاء الأميركي لورال أوهارا من مهمة استغرقت 204 أيام.

وهنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في بيان، "طاقم مركبة سويوز إم إس-24 على الهبوط الناجح".

وقبل أسبوعين، أرجئ إقلاع مركبة سويوز الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها فاسيليفسكايا ونوفيتسكي، بضعة أيام حتى 23 مارس.

وشكّل هذا التأجيل انتكاسة جديدة لقطاع الفضاء الروسي الذي يعاني منذ سنوات بسبب مشاكل مرتبطة بالتمويل وفضائح فساد وإخفاقات.

ورغم التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، يستمر التعاون بين وكالتي الفضاء الأميركية والروسية في محطة الفضاء الدولية التي تشكل أحد مجالات التعاون النادرة المتبقية بين الطرفين.