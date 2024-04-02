«شمس الرمضاني» يختتم فعالياته

اختتم مهرجان «شمس الرمضاني»، الذي تنظمه مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، فعالياته التي استمرت أربعة أيام خلال الفترة من 28–31 مارس الماضي بمركز أعمال شمس، وسط حضور مميّز من روّاد الأعمال.

ومثل المهرجان منصة لتمكين روّاد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية، عبر عرض مشروعاتهم ومنتجاتهم المختلفة، وخلق بيئة تلهم المبدعين والفنانين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتمتع المهرجان بالحضور المميز طوال أيامه، وأتاح لروّاد الأعمال طرح منتجاتهم لشريحة كبيرة من المجتمع، محققاً الهدف الرئيس من المهرجان في إرساء نهج ريادة الأعمال وتعزيز الصناعات الإبداعية ونشر روح الريادة وتحفيز نمو الأعمال التي تدعمها مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، لتمكين المؤسسات والأفراد من تعزيز رفاهية المجتمع.

وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على أن تتضمن الفعاليات عرض أبرز تجارب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، بهدف استدامة أعمال المبدعين والموهوبين وتوفير الابتكار المتكيّف مع التغيّرات في السوق، ما يسهم في إنشاء بيئة تحفيزية مواتية لنمو وتطور المشروعات ودعم الاقتصاد الوطني بشكل فعّال.