نور رمضان والقبة الأيقونية

زينة وعناقيد نور وأجواء تراثية أصيلة، حتى في قطعة تنتمي إلى المستقبل، مدينة إكسبو.. هكذا تبدو مشاهد الشهر الفضيل في دبي، حيث قبة الوصل الأيقونية التي أبهرت العالم، والحي الرمضاني الذي يحتفي بأجواء الشهر الكريم، وتفاصيل الزمن الجميل، بداية من مدفع الإفطار، مروراً بالجدول الحافل بالفعاليات التقليدية التي تأخذ زوار الوجهة في رحلة يومية بين عادات متوارثة منذ أزمنة بعيدة يتمسك بها أهل الإمارات، ويجسدونها أمام ضيوفهم من كل مكان، وصولاً إلى الأمسيات التي تضيئها أحاديث السمر والموسيقى والبهجة.