نسخة ثالثة من «الحفاظ على العمارة الطينية»

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من الدورة التدريبية الدولية حول الحفاظ على العمارة الطينية، بالتعاون مع معهد «غيتي» للمحافظة على التراث.

وبعد نجاح الدورتين السابقتين لعامي 2018 و2022، تعود الدورة في نسختها الثالثة لتُقام على مدار شهر كامل في منطقة العين الإماراتية، ونزوى العمانية، خلال الفترة الممتدة من 25 يناير إلى 23 فبراير 2025. وسيتم قبول طلبات التسجيل لغاية 15 أبريل 2024.

تهدف الدورة التدريبية الدولية حول الحفاظ على العمارة الطينية، إلى تدريب المتخصصين متوسطي الخبرة بمجال الحفاظ المعماري والترميم للمساعدة على تطوير أساليب الحفاظ المستدام لمواقع البناء الطيني، وتحسين ممارسات الحفاظ على العمارة عبر تزويد المشاركين بالمهارات الفنية اللازمة. وتتاح فرصة المشاركة في الدورة التدريبية، التي تضم 20 مشاركاً كحد أقصى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا؛ لعلماء الآثار، والمهندسين المعماريين، ومتخصصي أعمال الحفاظ والترميم، وعلماء الحفظ، والمهندسين المدنيين، وغيرهم من المتخصصين بالمجالات ذات الصلة.

تُعقد الدورة باللغة الإنجليزية، ويتم تدريسها من قبل كبار الخبراء والمدربين في مجال الحفاظ على المواد الطينية.