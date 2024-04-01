تسريح قائد عسكري عراقي لتقديمه فوازير في مهرجان مسابقات

أعفى رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة في بلاده، محمد شياع السوداني، امس، قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله رمضان، من منصبه، وذلك على خلفية تقديمه فقرة بمهرجان مسابقات رمضاني، مرتدياً الزي العسكري.

وبحسب وثيقة فإن أمر إعفاء قائد عمليات نينوى من منصبه، جاء نتيجة لـ"إساءته للمؤسسة العسكرية".

هذا وأثار ظهور قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله رمضان في مهرجان للمأكولات بالموصل، تفاعل رواد مواقع التواصل بين رافض ومؤيد للعملية.

وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور القائد وبالزي العسكري، وهو يشارك محتفلين من العائلات كانت قد حضرت للمهرجان، كما اعتبروها مساس بالهيبة العسكرية.

وتناقلت منصات التواصل، مقطع فيديو يظهر فيه قائد العمليات وهو يطرح مجموعة من الفوازير ويعلن عن جوائز للفائزين مثل هواتف نقالة وأجهزة منزلية.

من جهة أخرى، أبدى مدونون وناشطون من مدينة الموصل، تضامنهم مع قائد عمليات نينوى، وذلك على خلفية انتقادات وجهت إليه عبر مواقع التواصل.

وأكد ناشطون، أن "اللواء عبد الله رمضان الجبوري، من المشاركين في عمليات تحرير نينوى، وممن تفانوا في سبيل تحريرها ودعم الاستقرار في المحافظة".