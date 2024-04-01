حتى اليابانيون.. يشعرون بعدم الأمان المالي

خلص استطلاع أجرته الحكومة اليابانية أخيراً إلى أن 63.2% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان المالي في اليابان، كما أن لديهم توقعات سلبية بشأن مستقبلهم.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن استطلاع مجلس الوزراء أظهر أن نسبة الذين يشعرون بالقلق بشأن وضعهم المالي خلال عام 2023 ارتفع بواقع 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بعام 2022 في ظل ارتفاع الأسعار.

وتعد هذه النتيجة هي الأسوأ التي تسجل منذ إضافة السؤال بشأن أسباب عدم الرضا خلال عام 2008 للاستطلاع الذي يرصد الرأي العام بشأن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية. وتم إرسال أحدث استطلاع عبر البريد الإلكتروني لـ3000 شخص يبلغون من العمر 18 عاماً فأكثر، وقدم 57.1% إجابات موثوقاً بها.

وبلغت نسبة الذين قالوا إنهم يواجهون صعوبات في تربية الأطفال 28.6%، يليهم 28.2% قالوا إن من الصعب أن يتمتع الشباب بالاستقلال.