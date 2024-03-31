محمد حماقي: "طول مانا عايش مش هجوَّز بنتي.. لما أموت جوزوها"

أكد المطرب المصري محمد حماقي أنه لا يتقبل النقد حتى وإن كان من دون تجريح، لافتا إلى أن ذلك الأمر يشعره أن هناك تقصيرًا من ناحيته، وهو أمر مزعج بالنسبة له.

وقال حماقي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "بودكاست بيج تايم"، إن الفنان حساس للغاية، ومرهف المشاعر ويؤثر به أي شيء حتى وإن كان صغيرا، مشيرا إلى أن هناك تدنيًا في الذوق العام، خاصة على مواقع التواصل؛ ما جعله غير متواجد كثيرًا عليها.

وفي سياق آخر، وفي الحديث عن ابنته فاطمة، ورفضه تزويجها ما دام حيا، وقال: "أنا قولتلهم طول مانا عايش مش هجوزها مهما حصل، لكن لما أموت يبقوا يجوزوها".

وأضاف: "فاطمة أحلى حاجة حصلت في حياتي، وكنت قبل ما أخلّف دايما أسمع إن أقوى حب هو حب الأب والأم لأولادهم، لكن عمري ما تخيلت الإحساس، وهو فعلا أقوى من إنه يتوصف".

وتابع: "أنا حضرت الولادة وأول ما جت ومسكتها حسيت إن شريان جديد اتفتح، أو زرار مشاعر عمرها ما كانت موجودة، أنت ما بتحبش نفسك إلا قدام بنتك أو ابنك".

واستطرد المطرب المصري قائلا: "هناك علاقة غريبة وتطورها غير طبيعي، ودلوقتي عندنا علاقة قوية وبتعمل حاجات كتير من اللي بحبها، بتلعب كورة وأهلاوية".

وكشف حماقي أنه لا يتابع تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها مزعجة بالنسبة إليه، وتجعله "متضايقا"، على حد تعبيره.

وتابع قائلًا: "حينما يتم شتم الفنان من أحد ويرد على من شتمه يقال عيب أنت فنان ما ينفعش ترد"، مبينا أن هناك "تصنيفا يخص درجات الثقافة في وقت قلة الأدب"، رافضا مبدأ ألا يرد الفنان على تعرضه للشتيمة، بسبب كونه فنانا؛ لأن ذلك يعني أن "ينفجر ويموت".