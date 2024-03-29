إمام يثير غضب المصلّين في مصر: "كان بيلعب بالموبايل في الصلاة" !

رغم صوته العذب تعرض أحد الأئمة في أحد الجوامع في مصر، لغضب واستهجان المصلين وأثار عاصفة من الجدل.

فقد ظهر الشيخ وهو يقرأ من الهاتف المحمول أثناء الصلاة، ما أثار موجة انتقادات ضده على مواقع التواصل، إذ اتهمه البعض بأنه يلعب بالهاتف ويتلهى. فيما رأى آخرون أنه حتى لو كان يقرأ القرآن من الموبايل فلا يجوز.

بينما تساءل البعض لماذا تأخر عن تلاوة الآيات، وراح البعض أبعد من ذلك متسائلين عن حكم دار الافتاء.

وكان عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أكد في تصريحات سابقة بثت على موقع الدار أن قراءة القرآن خلال الصلاة من الموبايل صحيحة، وأوضح قائلاً أن قراءة الشيخ من الهاتف صحيحة.

كما أشار إلى أنه يجوز أن يصلي الإمام وهو يقرأ من المصحف أو من أوراق تحل مكانه على الموبايل أو غيره.