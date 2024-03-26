الألياف الغذائية تساعد في تحسين وظائف المخ لدى كبار السن

من المعروف أن الألياف الغذائية تنطوي على فائدة كبيرة للجهاز الهضمي، كما أنها تساعد في الحفاظ على الوزن وتقلل احتمالات الإصابة بالسكري وبعض أنواع السرطان، ولكن دراسة جديدة كشفت أيضا أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على ألياف يمكن أن يساعد في تحسين وظائف المخ لدى كبار السن.

وكشفت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Communication وشملت مجموعة متطوعين تزيد أعمارهم عن ستين عاما أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على ألياف يساعد في تحقيق "تحسن ملموس في وظائف الذاكرة".

وقامت الدراسة بتقييم الصلة بين الميكروبيوم داخل الجهاز الهضمي وبين الوظائف الذهنية والبدنية لدى كبار السن. ويقصد بالميكروبيوم البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تعيش داخل جسم الانسان.

وفي إطار التجربة التي أجريت على مدار 12 أسبوعا، تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين، حيث تم تغذية المجموعة الأولى بمكملات غذائية تحتوي على الياف، وإعطاء المجموعة الثانية دواء وهمي، ثم إخضاع أفراد المجموعتين لسلسلة من الاختبارات البصرية مع تجارب لقياس كفاءة التعلم.

وكشفت الدراسة أن تناول الأغذية الغنية بالالياف يساعد في تنشيط الكائنات الدقيقة داخل المعدة مما يؤدي إلى تغيرات في فسيولوجية العضلات والسلوك الإدراكي".

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحث توماس فيديتش من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب بولاية أنديانا الأمريكية قوله إن هذه النتائج "مدهشة"، مضيفا أن الدراسات التي تتناول الصلة بين المخ والقناة الهضمية مازالت جديدة". واستطرد: "نحن ما زلنا في طور البداية فيما يتعلق بهذا الفرع من العلوم".