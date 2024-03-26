كل القلوب تردد «آمين»

مصلون وأيادٍ مرفوعة خلال القنوت في جامع الشيخ زايد الكبير. تصوير: نجيب محمد

المصدر:
  • أبوظبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أيادٍ مرفوعة بالدعاء خلال القنوت بصلاة القيام، وقلوب تؤمّن على الدعوات، وتردد «آمين»، لعلها تصيبها بركات شهر رمضان الفضيل بعد أن صامت نهارها، وقامت ليلها، وأدت الفريضة والسنة في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، وبين أعمدته المهيبة ذات التصاميم المزدانة بالزخارف والنقوش الإسلامية الجميلة، إذ يعد المسجد وجهة جاذبة للصائمين، ومحطة تستريح فيها نفوسهم وأرواحهم، وتستمتع بالصلوات والدعوات وختم القرآن الكريم بين جنباته خلال هذا الشهر الروحاني الذي تفيض فيه الخيرات على الجميع.

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