كل القلوب تردد «آمين»

أيادٍ مرفوعة بالدعاء خلال القنوت بصلاة القيام، وقلوب تؤمّن على الدعوات، وتردد «آمين»، لعلها تصيبها بركات شهر رمضان الفضيل بعد أن صامت نهارها، وقامت ليلها، وأدت الفريضة والسنة في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، وبين أعمدته المهيبة ذات التصاميم المزدانة بالزخارف والنقوش الإسلامية الجميلة، إذ يعد المسجد وجهة جاذبة للصائمين، ومحطة تستريح فيها نفوسهم وأرواحهم، وتستمتع بالصلوات والدعوات وختم القرآن الكريم بين جنباته خلال هذا الشهر الروحاني الذي تفيض فيه الخيرات على الجميع.