بعد صدمة السرطان.. رسائل الدعم تتدفق على الأميرة كيت

كشفت كيت ميدلتون، أميرة ويلز البريطانية، أول من أمس، عن أنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي، بعد أن كشفت تحاليل بعد جراحة كبيرة في البطن في يناير الماضي عن إصابتها بالسرطان. ووصفت كيت (42 عاماً)، زوجة ولي العهد الأمير وليام، اكتشاف السرطان بأنه «صدمة كبيرة». وتأتي هذه الأخبار كضربة صحية جديدة للعائلة المالكة البريطانية، لأن الملك تشارلز يخضع أيضاً للعلاج من السرطان.

وأضافت كيت في رسالة مسجلة أن الفحوص اللاحقة كشفت إصابتها بالسرطان، لكنها أشارت إلى أنها بصحة جيدة، وتزداد قوة.

وبدا الشحوب والإرهاق على وجه كيت في تسجيل الفيديو الذي صُوّر الأربعاء الماضي.

وقال متحدث باسم قصر بكنغهام «الملك تشارلز فخور جداً بكاثرين لشجاعتها في التحدث».

وتدفقت رسائل الدعم من القادة السياسيين البريطانيين، ومن مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن، للأميرة المعروفة باسمها قبل الزواج كيت ميدلتون.

وأكملت كيت «في هذا الوقت، أفكر في كل الذين تأثرت حياتهم بالسرطان. (وأقول) لكل من يواجه هذا المرض، في أي صورة، من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل. أنتم لستم وحدكم».

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن كيت تحظى بحب ودعم البلاد بأكملها.