تغريدة ساويرس تشعل البنزين .. ومواقع التواصل: "اللي راكب فيراري زي اللي راكب فيرنا ؟"

أثارت تغريدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس حول رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد تفاعلا واسع النطاق على مواقع التواصل.

وقال ساويرس في التغريدة التي نشرها على صفحته في منصة " إكس" خلال الساعات القليلة الماضية، "المفروض أن بنزين 95 يزيد بنسبة أعلى لأن من يستعمله الطبقات الأغنى والسيارات الفارهة.. أما 92 فالزيادة مفروض تكون أقل بمعني.. زيادة 95 بـ 3 جنيهات مثلا و92 بـ50 قرشا بدل جنيه مثلا ".

وتباينت ردود الأفعال على تغريدة ساويرس بين مؤيد ومعارض لكلامه، حيث علق أحد النشطاء مؤيدا لرأي ساويرس: "فعلا المفروض بنزين 95 يزيد أكتر بكتير. ليه زاد نفس زيادة الـ 80 و 92 ، مش منطقي نقارن اللي راكب فيراري باللي راكب فيرنا".

بينما علق آخرون برأي مخالف، حيث كتب أحدهم: "معلهش هو ليه مواطن يدفع أكتر في تمن السلعة أو الخدمة لمجرد أنه غني؟.. هو مش خلاص دفع ضريبة الدخل بالفعل؟.. يعني هنسيب النظام ... ونخلي الفقير يمسك في الغني كأن هو السبب في فقره؟".

وكانت وزارة البترول في مصر أعلنت قرار رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه اليوم الجمعة أسوة بالتغيرات العالمية.